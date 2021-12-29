Волгоград, 29 декабря, 2021, 09:28 — ИА Регнум. В должности председателя комитета строительства Волгоградской области утверждён Евгений Панкин, сообщает пресс-служба администрации региона.

Volgograd.ru Администрация Волгоградской области

С 2018 года он занимал должность руководителя ГКУ ВО «Управление капитального строительства», затем возглавлял областную инспекцию государственного строительного надзора.

С 9 декабря 2021 года Евгений Панкин был назначен временно исполняющим обязанности руководителя комитета строительства региона.