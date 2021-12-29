Владивосток, 29 декабря 2021, 09:25 — REGNUM Из главной базы Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России во Владивостоке для выполнения задач дальнего океанского похода вышел отряд кораблей в составе флагмана гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера «Варяг», большого противолодочного корабля (БПК) «Адмирал Трибуц» и большого морского танкера «Борис Бутома». Об этом 29 декабря сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) на сайте Минобороны РФ.
Возглавляет поход начальник штаба соединения надводных кораблей ТОФ капитан первого ранга Анатолий Величко.
Отмечается, что за время похода тихоокеанцы примут участие в плановых учениях в различных районах, в том числе в международных.
Как сообщало ИА REGNUM, корабль противоминной обороны «Георгий Курбатов» и судно тылового обеспечения «Всеволод Бобров» Черноморского флота вошли в акваторию Средиземного моря.
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