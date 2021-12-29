Владивосток, 29 декабря 2021, 09:25 — REGNUM Из главной базы Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России во Владивостоке для выполнения задач дальнего океанского похода вышел отряд кораблей в составе флагмана гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера «Варяг», большого противолодочного корабля (БПК) «Адмирал Трибуц» и большого морского танкера «Борис Бутома». Об этом 29 декабря сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) на сайте Минобороны РФ.

Ракетный крейсер «Варяг»
Ракетный крейсер «Варяг»
Mil.ru

Возглавляет поход начальник штаба соединения надводных кораблей ТОФ капитан первого ранга Анатолий Величко.

«Планируется, что в период плавания корабли посетят с заходами порты ряда государств, в том числе Республику Сейшельские Острова. Заход будет приурочен к 105-й годовщине посещения знаменитым бронепалубным крейсером «Варяг» российского флота порта Виктория Сейшельских островов».
пресс-служба ВВО

Отмечается, что за время похода тихоокеанцы примут участие в плановых учениях в различных районах, в том числе в международных.

Как сообщало ИА REGNUM, корабль противоминной обороны «Георгий Курбатов» и судно тылового обеспечения «Всеволод Бобров» Черноморского флота вошли в акваторию Средиземного моря.

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