Владивосток, 29 декабря, 2021, 09:25 — ИА Регнум. Из главной базы Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России во Владивостоке для выполнения задач дальнего океанского похода вышел отряд кораблей в составе флагмана гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера «Варяг», большого противолодочного корабля (БПК) «Адмирал Трибуц» и большого морского танкера «Борис Бутома». Об этом 29 декабря сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) на сайте Минобороны РФ.

Mil.ru Ракетный крейсер «Варяг»

Возглавляет поход начальник штаба соединения надводных кораблей ТОФ капитан первого ранга Анатолий Величко.

пресс-служба ВВО «Планируется, что в период плавания корабли посетят с заходами порты ряда государств, в том числе Республику Сейшельские Острова. Заход будет приурочен к 105-й годовщине посещения знаменитым бронепалубным крейсером «Варяг» российского флота порта Виктория Сейшельских островов».

Отмечается, что за время похода тихоокеанцы примут участие в плановых учениях в различных районах, в том числе в международных.

Как сообщало ИА REGNUM, корабль противоминной обороны «Георгий Курбатов» и судно тылового обеспечения «Всеволод Бобров» Черноморского флота вошли в акваторию Средиземного моря.