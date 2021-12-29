Грозный, 29 декабря, 2021, 09:24 — ИА Регнум. Жители большинства субъектов Северо-Кавказского федерального округа оказались самыми невозмутимыми в России. В рейтинге наиболее тревожных регионов РФ по итогам 2021 года они оказались на последнем месте. Меньше всего подвержены фобиям жители Чечни и Ингушетии. Не отстают от них по спокойствию их соседи по округу, проживающие в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Дагестане.

Mil.ru Обрушение на руднике. Тревога

Не попали в список спокойных регионов России лишь два субъекта СКФО — Ставропольский край и Северная Осетия. В топе-10 наиболее «нетревожных» субъектов оказались также Адыгея, Калмыкия, Сахалинская область, Чукотка и Якутия, пишет РБК на основании исследования, проведенного экспертами аналитического департамента КРОС (Компания развития общественных связей)

Как показал анализ, у жителей Дагестана и Ингушетии даже QR-коды, которые заставили в 2021 году поволноваться большинство граждан страны, не вызвали больших тревог. Между тем среди основных тревог, которые заставили переживать граждан России в уходящем году, оказались, кроме QR-кодов, пандемия коронавируса, рост цен и преступности (в ряде регионов), а также угроза революций и связанные с ними последствия и погодные аномалии.