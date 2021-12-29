Омск, 29 декабря, 2021, 09:24 — ИА Регнум. Вынесен приговор по уголовному делу о хищении денег у пожилых жителей Омской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 декабря в областной прокуратуре.

U.S. Marine Corps Телефонный мошенник

Приговор по уголовному делу против 32-летнего жителя Новосибирской области вынес Куйбышевский районный суд Омска. Мужчина обвиняется в совершении 16 преступлений по ст. 159.3 УК РФ («Мошенничество с использованием электронных средств платежа»).

Установлено, что злоумышленник, отбывая наказание в исправительной колонии в Новосибирской области, с мая 2019 года по август 2020 года звонил на стационарные домашние номера пожилым жителям города Омска и области. Возраст пострадавших варьируется от 61 до 91 года.

В ходе телефонного разговора, изменяя голос, мужчина представлялся их родственником и сообщал, что попал в ДТП, в результате которого пострадали посторонние люди. После этого он просил перечислить ему деньги для оплаты лечения пострадавших.

Потерпевшие были уверены, что разговаривают со своим родственником, и соглашались помочь. Деньги передавались курьерам либо перечислялись на указанные мошенником номера мобильных телефонов, банковские карты.

В ходе судебного заседания подсудимый признал вину. Суд назначил ему наказание по совокупности преступлений в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также он должен возместить потерпевшим материальный ущерб в размере 359 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Комсомольске-на-Амуре мошенники за сутки похитили у местных жителей более 5 млн рублей.

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