Москва, 29 декабря, 2021, 09:22 — ИА Регнум. Участившиеся случаи фотосессий блогеров на фоне церквей и храмов являются показателем стремления к славе, однако такая слава для них будет недолгой. Об этом в интервью ТАСС заявил глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Иван Андреевский Владимир Легойда

«Стремление к геростратовой славе никуда не делось из человеческой природы. Но — какое время, такие и геростраты. Сегодня они ищут формы в духе времени: селфи, инсталляции и перформансы. Правда, в отличие от древнего грека, их имена не войдут в историю. Хотя при желании смогут быть найдены на просторах интернета. Только, думаю, уже через непродолжительное время искать никто не будет», — сказал Легойда.

Он усомнился в том, что названными людьми «движет какая-то злоба или глубинное неприятие религии»: «Скорее, невежество и стремление словить хайп. Поэтому, конечно, в первую очередь необходимо просвещение и понимание того, что нельзя походя задевать дорогие другим людям вещи».

Легойда также напомнил, что в каждой культуре имеются «флажки, за которые невозможно заходить, не разрушая эту культуру», и в этой связи ограничения со стороны закона «имеют глубинные культурные и нравственные основания».