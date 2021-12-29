Вашингтон, 29 декабря, 2021, 09:30 — ИА Регнум. Суточные показатели распространения коронавирусной инфекции в США достигли максимума за период пандемии. Об этом сообщает телекомпания CNN, ссылаясь на данные Университета Джонса Хопкинса.

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Этот частный исследовательский университет, существующий с 1876 года, отслеживает ситуацию с COVID-19 на основе данных от федеральных и местных властей. В среднем за последние семь дней, отмечают специалисты, фиксировалось 254 496 новых случаев заражения. Прежний рекорд зарегистрировали в январе 2021 года, тогда за неделю в среднем выявляли 251 989 случаев заражения ежесуточно.

Число новых заражений увеличивается в США на фоне распространения нового штамма «Омикрон». Эксперт из Брауновского университета (штат Род-Айленд) Ашиш Джа предупредил, что «январь будет очень тяжёлым месяцем» — коронавирус поразит многих людей.

По оценкам Университета Джонса Хопкинса, в США произошло 53,1 млн инфицирований, скончались 820,4 тыс. человек.

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