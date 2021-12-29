Астана, 29 декабря, 2021, 09:22 — ИА Регнум. Энергетическая компания из США Chevron выделила почти $250 млн инвестиций предприятиям Казахстана по нескольким направлениям экономики. Об этом сообщил на брифинге министр энергетики республики Магзум Мирзагалиев.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

Он отметил, что американский инвестор готов вкладывать средства в развитие IT-компаний, в производство оборудования для нефтегазового сектора, а также в производство базовых товаров. Фонд прямых инвестиций развития местного содержания Казахстана, созданный Chevron, начинает рассматривать заявки от предприятий с 29 декабря.

«Благодаря таким инициативам мы должны выстроить свою систему производства товаров для нефтегазовой отрасли», — сказал Мирзагалиев.

Напомним Chevron создала Фонд прямых инвестиций развития местного содержания в Казахстане в октябре 2021 года. Предполагается, что он будет вкладывать средства в местное производство.