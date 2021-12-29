Энергетическая компания из США инвестирует в экономику Казахстана $250 млн
Астана, 29 декабря, 2021, 09:22 — ИА Регнум. Энергетическая компания из США Chevron выделила почти $250 млн инвестиций предприятиям Казахстана по нескольким направлениям экономики. Об этом сообщил на брифинге министр энергетики республики Магзум Мирзагалиев.
Он отметил, что американский инвестор готов вкладывать средства в развитие IT-компаний, в производство оборудования для нефтегазового сектора, а также в производство базовых товаров. Фонд прямых инвестиций развития местного содержания Казахстана, созданный Chevron, начинает рассматривать заявки от предприятий с 29 декабря.
«Благодаря таким инициативам мы должны выстроить свою систему производства товаров для нефтегазовой отрасли», — сказал Мирзагалиев.
Напомним Chevron создала Фонд прямых инвестиций развития местного содержания в Казахстане в октябре 2021 года. Предполагается, что он будет вкладывать средства в местное производство.