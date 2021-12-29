Москва, , 09:21 — REGNUM Новая российская зенитная ракетная система (ЗРС) С-550 успешно закончила государственные испытания и заступила на боевое дежурство. Об этом 29 декабря сообщил источник, близкий к Минобороны РФ.

Противоракетная оборона Иван Шилов © ИА REGNUM

«ЗРС С-550 успешно завершила государственные испытания. Первая бригада С-550 заступила на боевое дежурство», — приводит его слова ТАСС.

Также источник уточнил, что ЗРС С-550 является абсолютно новой мобильной системой стратегической ПРО, которая не имеет аналогов и может «поражать космические аппараты, боевые блоки межконтинентальных баллистических ракет, гиперзвуковые цели на высотах в несколько десятков тысяч километров».

При этом он указал, что, по его мнению, в результате этого выстраивается глубокоэшелонированная система ПВО-ПРО, в основе которой зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь» (на низких высотах), ЗРС дальнего действия С-350, С-400, С-500 и С-550 в космосе.

В то же время, добавляется, что официального подтверждения этой информации нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу анонсировал создание отечественных зенитно-ракетных систем С-550, выступая на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.