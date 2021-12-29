Кяхтинский район, Бурятия, 29 декабря, 2021, 09:19 — ИА Регнум. В Кяхтинском районе Бурятии произошла вспышка заболевания домашнего скота. По данным местных СМИ, речь идёт о заразном узелковом дерматите, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Погожев ИА REGNUM Коровы

Больные животные выявлены в сёлах Усть-Киран и Бурдуны. К настоящему времени произведён забор анализов, которые отправили в Москву. По словам министра сельского хозяйства республики Галсана Дареева, в очаге приняты меры по ограничению перемещению скота и кормов, а также продуктов животноводства.

Заражённый скот будет выкуплен у хозяев и утилизирован. Такое поручение подписал глава региона Алексей Цыденов.

«Выкуп произведут по рыночной цене в живом весе. Средства на эти цели будут выделены из республиканского бюджета. Обеспечить полную выплату не позднее 15 января», — цитирует главу «Кяхта-инфо. 24/7».