Уфа, , 09:20 — REGNUM Подростка эвакуировали с подъездного козырька и передали медиками в Уфе. Об этом 29 декабря сообщает пресс-служба городского управления гражданской защиты.

Подросток

Информацию об инциденте на ул. Революционная, 70 спасатели получили вечером 28 декабря. Прибыв на место они обнаружили мальчика 2009 года рождения на козырьке подъезда. Сотрудники спасательного ведомства оперативно эвакуировали ребенка и передали его сотрудникам скорой помощи.

«Подросток госпитализирован в одно из лечебных учреждений столицы», — сообщает пресс-служба.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии ребенок получил ожоги в результате игры со спичками.