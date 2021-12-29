Воронеж, 29 декабря 2021, 09:17 — REGNUM Сильный снегопад обрушился на Воронеж 29 декабря, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Город стал в девятибалльных пробках.
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Снегопад начался около 04:00, с этого момента, по информации мэрии, комбинаты благоустройства начали работы по расчистке дорог и тротуаров.
Только за ночь на дороги города вышло более 200 единиц техники, вывезено 3 301 кубометр снега.
В ближайшие часы снегопад продолжится. Власти просят жителей и особенно водителей соблюдать осторожность.
Отметим, что по данным на 09:00 в Воронеже наблюдаются девятибалльные пробки, в том числе из-за нескольких аварий.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в регионе на 29 декабря было объявлено штормовое предупреждение из-за снегопадов.