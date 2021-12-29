Москва, , 09:16 — REGNUM Регионы должны учитывать момент погодных условий, связанных с тем, что нельзя допускать скопления очередей на морозных улицах из-за проверки COVID-сертификатов. Об этом журналистам заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Денис Мантуров Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» уже в России. Как страна борется с коронавирусом — все новости»

«Достаточно сложно на федеральном уровне установить абсолютно одинаковые требования к формату предъявления сертификатов, ряд моментов должен учитываться регионами самостоятельно. Речь о том, как это будет технически организовано, чтобы не пришлось стоять в очереди на морозе и предъявлять сертификаты при входе в торговый центр. Если не предусмотрена входная группа, человек должен зайти, а там уже предъявить сертификат, или уже на входе в нужный ему магазин внутри торгового центра пройти эту процедуру», — пояснил министр.

Он отметил, что в рамках принятого в первом чтении Госдумы законопроекта разрабатываются общефедеральные подходы по доступу в торговые объекты по COVID-сертификатам, которые «в определенной степени являются решением проблемы по доступу в сектор торговли или сферы услуг, и при этом есть обеспечение контроля доступа, выполнения требований Роспотребнадзора и стимулирования вакцинации».