Аша, Челябинская область, 29 декабря, 2021, 09:16 — ИА Регнум. В Челябинской области замглавы Аши подозревается в получении взятки. Об этом сообщает областное управление СКР.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция

Также возбуждено уголовное дело о даче взятки. По данным следствия, деньги в размере 50 тыс. рублей были получены от некого заинтересованного лица за помощь с заключением муниципального контракта на покупку жилья для детей сирот.

Преступление было выявлено сотрудниками ФСБ. Идут соответствующие следственные действия.