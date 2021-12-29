Москва, 29 декабря, 2021, 09:14 — ИА Регнум. В Москве оборот малых и средних предприятий за 11 месяцев 2021 года достиг 2,8 трлн рублей. Об этом 29 декабря сообщил вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Этот показатель на 40% выше, чем за тот же период 2020 года. В целом малый бизнес восстанавливается после кризиса, отметил Ефимов.

«С марта 2021 года ежемесячный оборот МСП столицы превышает уровень второй половины 2019 года, а в сентябре он достиг рекордных 355,8 млрд рублей. Ограничения на работу большинства отраслей осенью не оказали сильного влияния на деятельность предпринимателей: в октябре оборот малых московских компаний составлял 289,6 млрд рублей, в ноябре — 273,4 млрд рублей, и эти показатели существенно выше аналогичных месяцев в 2020-м», — рассказал заместитель мэра.

Также растёт и число субъектов МСП — к середине декабря их число достигло 421 тысячи.