Новосибирск, 29 декабря, 2021, 09:11 — ИА Регнум. В Новосибирском зоопарке им. Р. Шило появились тёплые кубы для посетителей. Арт-объект установлен в рамках проекта #За_живое, сообщила Сибирская генерирующая компания.

Телеграм-канал «СГК Новосибирск» Тёплые кубы

«Цель — помочь животным, оказавшимся на улице, и находящимся в городских приютах», — уточнили в СГК.

Площадка с тёплыми кубами расположена у вольера с белыми медведями. Она будет работать до февраля.