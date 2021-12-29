Ереван, , 09:11 — REGNUM Открытый конкурс предложений, который направлен на «развитие демократии» в Армении, объявило посольство США в Ереване. Об этом 29 говорится в описании гранта, которое приводит RT.

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«Эта программа нацелена на поддержку инициатив, направленных на развитие демократии, поощрение соблюдения прав человека и содействие гражданскому воспитанию в Армении», — говорится в документе.

Уточняется, что заявки на участие в конкурсе могут поступать от местных некоммерческих организаций (НКО), включая аналитические центры, организации гражданского общества, негосударственные организации и СМИ.

Также указывается, что отдельное внимание будет уделено поддержке «независимых СМИ», вовлечению молодых людей страны «в развитие гражданского участия, политических обсуждений и социальной ответственности в Армении» и «укреплению свободы в интернете».

В то же время, в американском посольстве отметили, что образовательные заявки рассмотрят только в случае, если «такое образование позволит достичь конкретных измеримых результатов». Общий объём финансирования программы составит $400 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее следователи генпрокуратуры Армении закрыли уголовное преследование в отношении экс-директора Службы национальной безопасности республики, лидера оппозиционной парламентской фракции «Честь имею» Артура Ванецяна.