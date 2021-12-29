Москва, 29 декабря, 2021, 09:07 — ИА Регнум. Сотрудничество в рамках ОПЕК+ будет продолжаться в ряде форматов. Об этом в интервью РБК заявил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Новак

«У нас есть хартия, которую подписали 24 страны-участницы соглашения ОПЕК+, рассчитанная на бессрочный период сотрудничества. Оно точно будет продолжаться в формате консультаций, обмена информацией, аналитическими данными и так далее», — сказал Новак.

По его словам, необходимость общей деятельности по корректировке добычи связана лишь с ситуацией на рынке: «Мы не знаем, какой она будет через год».