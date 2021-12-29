Пенза, 29 декабря, 2021, 09:52 — ИА Регнум. Вице-губернатор Пензенской области Сергей Федотов был премирован по распоряжению главы региона за отказ от взятки в 3 млн рублей. Как сообщает ТАСС, вознаграждение в размере 47,2 тыс. рублей Федотов перевел в благотворительный фонд.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Вице-губернатор Сергей Федотов премирован в соответствии с законом Пензенской области «О денежном содержании государственных гражданских служащих Пензенской области и лиц, замещающих государственные должности Пензенской области». Премия в размере 47,2 тыс. рублей перечислена им в благотворительный фонд помощи тяжелобольным детям, сиротам и инвалидам «Русфонд», — передает агентство.

ИА REGNUM напоминает, в декабре в Пензенской области пресекли очередной факт коррупции. На этот раз на «торговле» должностями попались должностные лица Каменской районной администрации. Попытка совершить преступление была пресечена вице-губернатором Сергеем Федотовым, за что глава области объявил ему благодарность.

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