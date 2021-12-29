Кабул, , 09:05 — REGNUM Группа женщин накануне, 28 декабря, вышла на акцию протеста в центре Кабула и была разогнана талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стрельбой в воздух. Также поступали сообщения о столкновениях талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с протестующими с применением насилия. Демонстранты протестовали из-за публикации сообщений о жестоком обращении исламистов с бывшими военными, несмотря на объявленную ими всеобщую амнистию. Но талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявляют, что ведут расследование этих утверждений.

Женщины в Афганистане (сс) ArmyAmber

На видео одна из участниц протеста говорит, что демонстрация была разогнана стрельбой в воздух и применением насилия со стороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В другом видео, которое получило BBC, слышны выстрелы.

Другая участница протеста сообщила ВВС, что их план состоял в том, чтобы провести демонстрацию перед министерством по поощрению добродетели и предотвращению порока (бывшее министерство по делам женщин), но талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) окружили демонстрантов, прежде чем они добрались до места, и открыли стрельбу в воздух.

Она сказала, что боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также расправились с журналистами, которые освещали митинг. Эти сообщения не подтверждены независимыми источниками.

Насилие в отношении бывших военных

Недавно в социальных сетях было размещено видео о жестоком обращении предположительно «боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с неким человеком, возможно, бывшим офицером афганской армии. На этом видео разъяренный боевик избивает бывшего подполковника афганской армии (предположительно), закованного в наручники.

Родственники бывшего армейского офицера Хабибуллы Кадыри рассказали ВВС, что он был «арестован три дня назад в Кабуле сотрудниками 15-го округа безопасности и до сих пор удерживается талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

По их словам, Рахматулла бежал в Иран после прихода к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и вернулся в Кабул на похороны родственника.

«Ему не предъявлено никаких юридических или уголовных обвинений», — заявили его родственники.

Сообщается, что ранее он командовал батальоном, расквартированным на окраине Кабула. «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) же заявляет, что это не его политика, и в большинстве случаев подобные действия носят «произвольный характер» или вызваны «личной неприязнью».

Представитель министерства внутренних дел «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщил ВВС, что ему неизвестно точное местонахождение бывшего армейского офицера, еще неясно, где произошел инцидент, ведется расследование и «выданы ордера на арест участников этого дела».

Месяц назад правозащитная организация «Хьюман Райтс Вотч» заявила в своем отчете, что силы «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) казнили или похитили более 100 бывших офицеров полиции и спецслужб с момента взятия страны под контроль, несмотря на объявленную ими «всеобщую амнистию». Также были опубликованы фотографии столкновений талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с журналистами.

Многие участницы протеста заявили, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пытались отобрать их мобильные телефоны, чтобы помешать им снимать фото и видео.

Вечером 28 декабря в совместном заявлении трех групп («Спонтанное движение женщин-борцов», «Женское правосудие» и «Женская группа солидарности») говорилось, что они проведут демонстрацию по поводу «экономической ситуации, загадочных убийств молодежи и пыток бывших военных».

Различные женские группы неоднократно протестовали против политики, проводимой талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Одна из участниц протеса говорит: «До каких пор вы будете созерцать это зло? Они (талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)) не имеют ничего общего с исламом и Богом. Не будьте сторонними наблюдателями притеснения и тирании».

Она утверждает, что «несмотря на амнистию, сотни (бывших) солдат были убиты и подвергнуты пыткам», что было ранее опровергнуто талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Протестующие также скандировали: «Мы хотим верховенства закона», «Труд, хлеб, свобода».