Биробиджан, 29 декабря, 2021, 09:11 — ИА Регнум. Глава Еврейской автономии Ростислав Гольдштейн подарил подарки по акции «Ёлка желаний». Детям из детского дома он подарил Play Station, моноблок, ноутбук и планшет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Ёлка с гирляндой

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Подарки получили Михаил и Иван Самковы, Владислав Репин, Аким Шушков, Антонина Горелова и Анна Кульмаметова. Детские мечты были написаны на ёлочных шарах. До Нового года представители органов власти региона намерены исполнить все написанные на ёлочных шарах желания.

К акции будут привлечены заместители председателя правительства ЕАО, депутаты областного Законодательного собрания, помощники сенаторов от ЕАО, главы районов и представители «Единой России».

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Приморья Олег Кожемяко дал старт благотворительной акции «Елка желаний» 22 декабря. Ёлка с пожеланиями детей стоит в здании правительства региона, каждый может снять игрушку и исполнить спрятанное в ней желание ребёнка.