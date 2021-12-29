Бали, Индонезия, , 09:02 — REGNUM Землетрясение магнитудой 3,3 произошло на острове Бали, сообщает Detik.

Землетрясение Zeml.info

Землетрясение, произошедшее 28 декабря в 17:22 по западно-индонезийскому времени, почувствовали жители Баньюванги.

Эпицентр землетрясения находился в 36 км от Джембрана. Очаг землетрясения находился на глубине 104 км.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,0 потрясло индонезийскую провинцию Лампунг.

Подробнее в материале: Землетрясение потрясло индонезийскую провинцию Лампунг