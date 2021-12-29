Бали, Индонезия, 29 декабря, 2021, 09:02 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 3,3 произошло на острове Бали, сообщает Detik.

Zeml.info Землетрясение

Землетрясение, произошедшее 28 декабря в 17:22 по западно-индонезийскому времени, почувствовали жители Баньюванги.

Эпицентр землетрясения находился в 36 км от Джембрана. Очаг землетрясения находился на глубине 104 км.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,0 потрясло индонезийскую провинцию Лампунг.

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