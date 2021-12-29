Москва, , 09:02 — REGNUM В октябре нынешнего года американская ФРС объявила о скором сворачивании программы выкупа активов и это может способствовать укреплению доллара США. Об этом 29 декабря рассказал глава отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган в беседе с агентством «Прайм».

Сбережения на чёрный день Pictures of Money

По словам финансиста, американский доллар подорожал по отношению к евро с 1,19 до 1,13 ввиду слабости валюты ЕС и энергетического кризиса в Европе.

«Так что факт остается фактом — сбережения, которые не планируются к тратам на долгосрочном горизонте, лучше держать в долларах или евро», — отметил он.

Кроме того, Коган добавил, что также, как он считает, для долгосрочных инвестиций подойдут швейцарский франк и японская иена.

«Есть перспективы роста также и у норвежской кроны, но это валюта — уже условного «второго эшелона», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что торги на Мосбирже 28 декабря открылись укреплением по рублю.