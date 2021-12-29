Уфа, 29 декабря, 2021, 09:06 — ИА Регнум. Учеников и сотрудников эвакуировали из около 30 школ Уфы. Об этом 29 декабря сообщает ИА «Башинформ».

Скрин страницы правительства Калужской области «ВКонтакте» Эвакуация в школе

По информации журналистов, неизвестные вновь сообщили о возможных взрывных устройствах в образовательных учреждениях.

«По предварительным данным, в администрации среднеобразовательных школ Уфы № 3, 5, 7, 9, 11, 14, 19, 75, 22, 25, 36, 37, 38, 45, 46, 47, 75, 115, 149 посредством электронной почты поступили сообщения о заложенной бомбе. На объекты были направлены все экстренные службы города. Администрациями учебных заведений организована эвакуация», — приводят журналисты слова источника.

По информации издания, ученики лицея № 1 были разместились в соседнем детском саду. Детей размещают в ближайших к школам зданиях — в резервных помещениях. Всех учащихся школы № 18 и гимназии № 1 родители забрали домой.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 28 декабря в Уфе эвакуировали из школ учащихся и сотрудников.