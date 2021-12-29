Москва, 29 декабря, 2021, 09:01 — ИА Регнум. В Москве до конца 2023 года реконструируют 200 поликлиник, вошедших в масштабную программу модернизации первичного звена здравоохранения. Об этом заявил мэр Сергей Собянин, сообщается на портале мэра столицы.

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Около 50 городских поликлиник ждет реконструкция в 2022 году. По его словам, в них установят новейшее оборудование, отремонтируют подвалы, коммуникации, кровля, окна и поменяют планировку зданий.

Другие поликлиники, которые не вошли в программу модернизации, приведут к московскому стандарту. Он предполагает создание новой комфортной среды как для пациентов, так и для персонала.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Москве все городские поликлиники (взрослые и детские) переведут на электронный документооборот.

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