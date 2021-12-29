Кызыл, 29 декабря, 2021, 09:01 — ИА Регнум. В Туве за минувшие сутки зарегистрировано восемь пожаров, в результате которых погибли два человека. Двое получили травмы, ещё два человека были спасены, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС

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Таким образом, всего с начала 2021 года на территории республики зарегистрировано 1277 пожаров, на которых погибли 20 человек, спасены 45.

Добавим, что в связи с новогодними праздниками сотрудники ведомства переводятся в режим повышенной готовности с 31 декабря2021 года по 10 января 2022 года.

«Порядка 140 работников и свыше 17 единиц техники ежесуточно будут обеспечивать безопасность в период праздничных дней. Служба усилит профилактическую работу с населением, повысит контроль в местах массовых гуляний», — отметили в агентстве.