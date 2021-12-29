Североморск, Мурманская область, 29 декабря, 2021, 09:00 — ИА Регнум. Северный флот (СФ) ВМФ России в 2022 году продолжит взаимодействие с Норвегией в вопросах поиска и спасения людей на море, а также ликвидации последствий различных техногенных аварий. Об этом 29 декабря сообщает пресс-служба СФ на сайте Минобороны РФ.

Баренцево море. Разграничение

пресс-служба СФ «Североморцы планируют принять участие в традиционных международных спасательных учениях «Баренц», которые проводятся ежегодно на границе между двумя странами в Баренцевом море».

Основанием для данных учений являются заключённые в 1995 году двусторонние соглашения о сотрудничестве при поиске пропавших без вести и спасании терпящих бедствие. Документ о взаимодействии в борьбе с загрязнением нефтью в Баренцевом море был подписан в 1995 году.

В учениях «Баренц» принимают участие военные и гражданские спасатели России и Норвегии. Северный флот традиционно направляет на учения до двух спасательных судов, самолёты и вертолёты объединения ВВС и ПВО, оснащённые оборудованием для поиска и спасения людей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кольском заливе Баренцева моря начались приёмо-сдаточные испытания автономного обитаемого глубоководного спасательного аппарата АС-36, прошедшего ремонт с модернизацией основных систем на Канонерском судоремонтном заводе в Санкт-Петербурге.