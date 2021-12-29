Махачкала, , 09:00 — REGNUM Конфликт, произошедший 28 декабря в городе Махачкале, переросший в массовую драку, начался из-за ссоры между местным жителем и работником организации, ремонтирующей дорогу по улице Коркмасова. В него были вовлечены около 40 человек. Правоохранителям пришлось усмирять стороны, применяя при этом табельное оружие. Так прокомментировали в пресс-службе МВД по региону произошедший накануне вечером, 28 декабря, инцидент.

Полиция Мвд.рф

«В 17:00 на пересечении улиц Коркмасова и Гамида Далгатова произошел конфликт. На место незамедлительно прибыли наряды полиции, которые установили, что произошла перепалка между местным жителем и 38-летним работником подрядной организации. Она переросла в конфликт, в котором приняли участие примерно 40 человек», — говорится в сообщении полицейского ведомства.

Также уточняется, что стреляли в воздух сотрудники полиции, при этом никто из участников конфликта и случайных прохожих не пострадал. Были задержаны «семеро активных участников инцидента, не подчинившихся законным требованиям полицейских», сообщили в МВД. Ведется разбирательство по сути произошедшего конфликта.

«Полицейские для обеспечения общественного порядка потребовали от собравшихся прекратить нарушения порядка и разойтись. Для пресечения агрессивных действий сотрудники полиции произвели несколько предупредительных выстрелов в воздух. В результате применения оружия никто не пострадал», — подчеркнули в полиции.

Напомним, в Махачкале вечером 28 декабря произошла массовая драка. Предварительно причиной конфликта назвали ссору между водителями, которые не могли проехать к своим домам и работников подрядной организации, которые вели ремонт дорожного полотна по улице Коркмасова.

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