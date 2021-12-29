Ульяновск, 29 декабря, 2021, 08:58 — ИА Регнум. В Ульяновской области на время новогодних праздников общественный транспорт будет работать в специальном режиме. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Наталья Стрельцова ИА EGNUM Автобус

На время праздничных и выходных дней междугородние рейсы будут осуществляться в режиме выходного дня. Исключение составят 31 декабря и 6 января, когда запустят дополнительные междугородние и пригородные рейсы от автовокзалов.

На заседании оперативного штаба глава регионального минтранса Евгений Лазарев проинформировал, что ожидается отмена нескольких новогодних авиарейсов, в то же время назначено 26 дополнительных поездов дальнего следования, проходящих через Ульяновск.

Что касается областного центра, то в новогоднюю ночь продлят работу до 1 часа ночи на 18 маршрутах. Помимо этого, трамваи №№ 4, 22 будут ждать пассажиров у остановок «Драмтеатр» и «ДК Губернаторский» после завершения праздничного салюта в 01:20.

В новогодние каникулы, за исключением рождественской ночи, в Ульяновске общественный транспорт будет работать по расписанию выходного дня.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске в новогоднюю ночь и на Рождество планируют сделать бесплатным проезд в трамваях и троллейбусах.