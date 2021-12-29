Хабаровск, , 09:08 — REGNUM Михаилу Дегтярёву за время губернаторства в Хабаровском крае удалось показать себя как ставленника федерального центра со всем полагающимся к этому приданым в виде приличного количества дополнительных бюджетных ассигнований на решение неотложных проблем. А такая позиция послужила импульсом к заинтересованности крупного бизнеса к серьёзным инвестиционным проектам в экономике края, цитирует политолога, директора Института социально-политических технологий и коммуникаций Тихоокеанского государственного университета Илдуса Ярулина Центр информационных коммуникаций «Рейтинг».

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев Пресс-служба правительства Хабаровского края

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«Проведенный губернатором и его командой аудит состояния дел в регионе позволил сформировать дорожную карту решения проблем Хабаровского края, а также определить перспективные точки роста, то есть те направления, инвестиции в которые дадут наибольший мультипликативный эффект и станут драйвером развития всей экономики региона, улучшив качество жизни граждан. При Дегтяреве особое внимание уделяется эффективности трат бюджетных средств и контролю со стороны краевого правительства за решением различных проблем.

Надо заметить, что с самого начала своей работы в регионе Михаил Дегтярёв начал последовательно и упорно внедрять новую схему работы правительства края на основе сбора и тщательного отбора информации, её анализа и выработки и принятия выверенных решений. К своей работе губернатор активно привлекает представителей местного экспертного сообщества, авторитетных лидеров общественности, которые помогают определить самые уязвимые точки в экономике и в социальном состоянии края вплоть до его самых удалённых уголков. И принятая губернаторской командой и последовательно внедряемая схема работы с регулярным глубоким зондированием всей территории посредством постоянных рабочих поездок и жёсткого контроля исполнения тех или иных решений на местах, даёт результаты. Такая практика подтверждает основной тренд в деятельности губернаторов — им придётся становиться публичными фигурами, выстраивать прямые каналы коммуникации с населением. Иного не дано: либо они станут лидерами, нарабатывающими капитал доверия, либо будут вынуждены уйти, и не всегда добровольно», — считает Илдус Ярулин.

Эксперт отметил, что многие предпосылки для социального протеста, имевшиеся в Хабаровском крае раньше, ушли вовнутрь краевого социума, потеряв остроту. Но в целом о стабилизации в политическом поле говорить ещё рано.

«В то же время стремление к тотальному доминированию как в исполнительной, так и в законодательной ветвях власти вызывает глухое недовольство среди представителей краевого истеблишмента. Достаточно нервозная обстановка как в краевой, так и городской законодательной думах позволяет говорить о том, что, хотя Михаилу Дегтярёву удалось снять имевшееся в крае социальное напряжение, о полной стабилизации ситуации в Хабаровском крае говорить пока не приходится. Выиграны отдельные бои, но не сражение. Оно ещё впереди», — добавил политолог.

В Национальном рейтинге губернаторов за 2021 год Михаил Дегтярев занял 55-е место.

Как сообщало ИА REGNUM, Михаил Дегтярев поставил задачу, чтобы к 2030 году Хабаровск стал городом-миллионником. Для этого в крае будет реализован ряд инициатив в строительной отрасли.