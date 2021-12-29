Баку, 29 декабря, 2021, 08:54 — ИА Регнум. В Азербайджане в ближайшее время не планируется ужесточать карантинные ограничения, но и смягчать их не будут. Об этом сообщил помощник президента республики Шахмар Мовсумов на брифинге.

Сергей Дунчев. Под Новый год. 1951 г

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире. Как «Омикрон» меняет лицо пандемии — все новости»

«Наблюдается снижение числа инфицирований. Но мы не должны забывать, что ситуация может ухудшиться в любой момент, и поэтому важно правильно соблюдать правила», — сказал Мовсумов.

Он отметил, что в различных странах Европы из-за угрозы распространения штамма «Омикрон» отменили новогодние праздники, а ограничения там более жёсткие, чем в Азербайджане. По словам помощника президента, это свидетельствует о том, что ситуация остаётся напряжённой.

В Азербайджане продолжит действовать масочный режим, пунктам общепита разрешается работать только до 00:00, в общественные заведения будут пропускать по ковид-паспортам.

Напомним, по предварительным данным, штамм «Омикрон» более заразен, чем предшественники, но гораздо реже вызывает тяжелые формы заболевания.