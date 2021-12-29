Кызыл, 29 декабря, 2021, 08:54 — ИА Регнум. В столице Тувы Кызыле в праздничные дни с 31 декабря по 9 января вводится запрет на розничную продажу алкоголя, в том числе пива. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

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Как отмечается, решение принято для обеспечения правопорядка и безопасности жизни, здоровья и имущественных прав горожан на праздниках, посвящённых Новому году и Рождеству Христову.

Запрет не касается заведений общественного питания, однако владельцам кафе и ресторанов рекомендовано в этот период снять с реализации спиртное. Кроме того, согласно постановлению гражданам запрещено проносить алкогольные напитки на праздничные мероприятия.