Москва, 29 декабря, 2021, 09:11 — ИА Регнум. Ингушетия, Чечня и Дагестан стали самыми «трезвыми» регионами России в 2021 году, а Чукотка, Коми и Сахалинская область — самыми «нетрезвыми», следует из доклада о демографической ситуации федерального проекта «Трезвая Россия».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Спиртное

Рейтинг составлен на основе данных о количестве умерших от отравления алкоголем, больных алкоголизмом, проданного в регионе объёма алкоголя, преступлений, совершённых пьяными людьми, и других показателей.

«По данным «Рейтинга трезвости регионов — 2021» первую позицию занимает республика Ингушетия, второе место у Чеченской республики, третье место заняла республика Дагестан», — говорится в документе.

В пятёрку лидеров также вошли Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия.

Последнее место среди 85 регионов заняла Чукотка, 84-е место — Коми, 83-е — Сахалинская область. Далее идут Ненецкий автономный округ и Кировская область.

Как сообщало ИА REGNUM, Москва и Санкт-Петербург оказались самыми тревожными среди российских регионов в 2021 году.

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