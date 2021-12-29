Москва, 29 декабря, 2021, 08:54 — ИА Регнум. Тесты на ВИЧ, наркотики и ряд инфекционных заболеваний будут обязаны проходить трудовые мигранты и жители других стран, которые прибывают в Россию на срок более 90 дней. Соответствующий федеральный закон 29 декабря вступил в РФ в силу.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

«Данные иностранные граждане предъявляют документ, удостоверяющий личность и признаваемый Российской Федерацией в этом качестве, а также сертификат об отсутствии заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), и иные документы, подтверждающие прохождение предусмотренного пунктом 18 настоящей статьи медицинского освидетельствования», — говорится в тексте документа.

При этом имеются ввиду иностранные граждане, которые приехали на территорию РФ на срок более 90 дней и не планируют здесь работать, а также о приехавших в нашу страну для ведения трудовой деятельности.

Также в упомянутых правилах подразумевается, что гражданам других стран также нужно пройти тесты на наркотики и на представляющие опасность для окружающих инфекционные заболевания. В то же время, тесты на ВИЧ они должны пройти в медицинских организациях на российской территории.

Помимо того, этим же категория иностранцев необходимо будет пройти указанные тесты снова через 30 дней после истечения срока действия медицинских документов, которые подтверждают прохождение ими названных медицинских освидетельствований.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 декабря стало известно, что с 2020 года разрешительные документы для законной работы на территории России получили свыше 7 млн иностранных граждан.