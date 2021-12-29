* талибами — запрещённая в России организация

Кабул, 29 декабря, 2021, 08:53 — ИА Регнум. Местные источники сообщают, что автомобиль талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взорвался в микрорайоне Шахрак в западной части Кабула. Официальные представители лица исламистов пока не комментируют инцидент.

U.S. Navy Взрыв

По сообщению информационного агентства «Шафакна» со ссылкой на местные источники, взрыв произошел в микрорайоне Арья. В автомобиле находились члены «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Министерство внутренних дел правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также подтвердило факт взрыва.

По сообщениям СМИ, в результате взрыва пострадали два человека. Причиной взрыва была магнитная бомба, инцидент произошел на перекрестке Гуле Сорх в четвертом районе Кабула.

Пока никто не взял на себя ответственность за инцидент.