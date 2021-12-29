Чехов, Московская область, , 08:53 — REGNUM Девочку десяти лет, потерявшую карту оплаты за проезд, выгнал из автобуса кондуктор в подмосковном Чехово. Об этом 28 декабря рассказал новостной портал «Чехов Вид».

Оплата проезда Дарья Драй © ИА REGNUM

Как рассказала мать девочки, ребёнок возвращался с тренировки и только в автобусе обнаружил потерю проездной карты. Девочка честно рассказала обо всём кондуктору, но сочувствия не дождалась Кондуктор пояснил ребёнку, что без денег на проезд надо ходить пешком и высадил девочку из автобуса.

Как пояснила мать девочки, пешком до дома идти было около 40 минут, при этом температура воздуха в этот день на улице была меньше ноля. Девочке пришлось около 15 минут ждать следующий автобус, в котором нашлись пассажиры, которые оплатили проезд за ребёнка.

Мать девочки отметила, что если бы не неравнодушные граждане в подобравшем девочку автобусе, то неизвестно, неизвестно, каким мог быть финал этого происшествия.

Стоит отметить, что в феврале текущего года президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому запрещено высаживать из общественного транспорта детей до 16 лет в случае, если они не могут оплатить проезд. При этом в Московской области данная норма действует с 2017 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало о доследственной проверке, организованной СКР в городе Саратове после высадки из автобуса школьницы, которая не смогла оплатить проезд.

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