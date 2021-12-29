Москва, , 08:52 — REGNUM В службе занятости Москвы количество свободных вакансий выросло в 2,6 раза с начала пандемии коронавируса. Одному соискателю доступно около 10 предложений о работе, сообщается на портале мэра столицы.

Безработный News.at

Уровень безработицы в Москве, выросший на пике пандемии коронавируса до 3%, снизился в шесть раз. В 2021 году он сократился в три раза и сейчас составляет 0,48%. Это новый рекорд за период с апреля 2020 года.

По данным на конец декабря, число вакансий в столичной службе занятости составляет более 400 тысяч на 35,4 тыс. безработных. В структуру службы занятости входит 57 отделов трудоустройства, 52 из которых расположены в центрах госуслуг «Мои документы».

ИА REGNUM ранее сообщало, в Москве уровень безработицы, по данным на декабрь 2021 года, остается таким же, как и до апреля 2020 года, — 0,52%.

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