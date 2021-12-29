Тюмень, 29 декабря 2021, 08:52 — REGNUM В Тюмени полицейские пресекли деятельность нелегального казино, организованного в частном доме. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Казино
Казино
Pxhere.com

Предполагается, что организатором подпольного казино был мужчина 1984 года рождения, который специально под нелегальную деятельность снимал частный дом за 100 тыс. рублей в месяц. Попасть в подпольное казино можно было лишь по рекомендации и поручительству.

На момент облавы в казино находились пять игроков и четверо работников. Изъяты игральные фишки, специализированный покерный стол, карты, блокнот с записями об участниках азартных игр и их долгами. Полученный организаторами казино доход оценивается в 600 тыс. рублей.

По факту возбуждено уголовное дело по ч.1 статьи 171.2 УК РФ («Незаконная организация проведения азартных игр»). Подозреваемый в организации казино находится под подпиской о невыезде.

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