Тюмень, , 08:52 — REGNUM В Тюмени полицейские пресекли деятельность нелегального казино, организованного в частном доме. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Казино Pxhere.com

Предполагается, что организатором подпольного казино был мужчина 1984 года рождения, который специально под нелегальную деятельность снимал частный дом за 100 тыс. рублей в месяц. Попасть в подпольное казино можно было лишь по рекомендации и поручительству.

На момент облавы в казино находились пять игроков и четверо работников. Изъяты игральные фишки, специализированный покерный стол, карты, блокнот с записями об участниках азартных игр и их долгами. Полученный организаторами казино доход оценивается в 600 тыс. рублей.

По факту возбуждено уголовное дело по ч.1 статьи 171.2 УК РФ («Незаконная организация проведения азартных игр»). Подозреваемый в организации казино находится под подпиской о невыезде.

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