Сеул, 29 декабря, 2021, 08:49 — ИА Регнум. На прошлой неделе военные Южной Кореи провели учения по обороне островов Токто. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Cha.go.kr Острова Токто

Отмечается, что об учениях не сообщалось заранее, чтобы избежать конфликтов с Японией.

О точной дате проведения и масштабе учений не сообщается.

«Военные провели учения на прошлой неделе», — сказал источник на условиях анонимности.

Между тем в министерстве обороны и ВМС страны отказались подтвердить информацию о проведении учений.

Учения по обороне островов Токто проводятся с 1986 года, однако с 2003 года учения проходят два раза в год.

Напомним, что в июне военные провели первые в 2021 году учения по обороне островов Токто. В знак протеста Токио отменил встречу президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и тогдашнего премьер-министра Японии Ёсихидэ Суга, которая должна была состояться на полях саммита «Большой семерки» в Великобритании.