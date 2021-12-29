Душанбе, 29 декабря 2021, 08:47 — REGNUM Текущий год оказался плодотворным в части развития торгово-экономических отношений России и Таджикистана, заявил торговый представитель России в Таджикистане Евгений Кореньков.
«Прямым доказательством плодотворности является рекордный показатель взаимного товарооборота, превышающий отметку 1,1 миллиардов долларов за 11 месяцев 2021 года», — цитирует слова торгпреда Азия-Плюс.
Он выразил надежду, что «совместными усилиями в грядущем году нам удастся установить новый рекорд».
В беседе с министром экономического развития и торговли Таджикистана Завки Завкизода. Торгпред России отметил, что высокие показатели взаимной торговли произошли «несмотря на существующие кризисные явления».
«Во время беседы собеседники рассмотрели актуальные вопросы двустороннего российско-таджикского сотрудничества по созданию совместных экспортноориентированных производств, а также расширению торгово-экономической кооперации в традиционно востребованной в Таджикистане сфере легкой промышленности и сельского хозяйства», — говорится в публикации.