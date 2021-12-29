Оренбург, , 08:47 — REGNUM В Оренбурге задержали водителя такси, который забрал у своей пассажирки 46 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Деньги

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Установлено, что женщина забыла в машине свою сумку с деньгами и смартфоном. Ранее судимый 34-летний таксист вернул ей имущество. Но затем гражданка обнаружила, что с её счёта пропало 42 тыс. рублей. Также она не досчиталась четырёх тысяч рублей наличных денег.

Похищенное он успел потрать на свои нужды. Сейчас за кражу ему грозит до пяти лет заключения.