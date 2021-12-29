Эдмонтон, Канада, 29 декабря, 2021, 08:46 — ИА Регнум. Сборная Канады одержала победу над командой Австрии в матче молодёжного чемпионата мира по хоккею. Встреча завершилась со счётом 11:2, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Канада

В составе сборной Канады четыре шайбы забросил форвард Коннор Бедард, дубль оформил Мэйсон Мактавиш. Ещё по голу забили Кент Джонсон, Лукас Кормье, Логан Стэнковен, Коул Перфетти и Маврик Бурк.

В составе сборной Австрии точными бросками отметились защитник Лукаш Нечесаны и нападающий Маттиас Бём.

В группе А лидерами являются сборные Канады и Финляндии, набравшие по шесть очков. Далее идут команды Германии (2), Чехии (1) и Австрии (0).