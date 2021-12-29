Пенза, 29 декабря 2021, 09:51 — REGNUM Для органов управления и сил Пензенской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года введен режим повышенной готовности. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Олег Мельниченко.

Здание правительства Пензенской области
Здание правительства Пензенской области
Pnzreg.ru

Основанием введения режима повышенной готовности являются высокие риски возникновения чрезвычайных ситуаций в период выходных и праздничных дней, говорится в документе.

Руководителям исполнительных органов власти рекомендовано организовать дежурство в период праздничных дней для оперативных действий в случае необходимости. Главам муниципалитетов области рекомендовано проверить готовность к работе резервных источников энергоснабжения, подготовить к возможному развертыванию пункты временного размещения населения и пункты обогрева, а также обеспечить готовность пожарной охраны.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате пожара, произошедшего вечером 26 декабря в Пензе, погибли мужчина и женщина.

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