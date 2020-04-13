Пенза, 29 декабря, 2021, 09:51 — ИА Регнум. Для органов управления и сил Пензенской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года введен режим повышенной готовности. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Олег Мельниченко.

Pnzreg.ru Здание правительства Пензенской области

Основанием введения режима повышенной готовности являются высокие риски возникновения чрезвычайных ситуаций в период выходных и праздничных дней, говорится в документе.

Руководителям исполнительных органов власти рекомендовано организовать дежурство в период праздничных дней для оперативных действий в случае необходимости. Главам муниципалитетов области рекомендовано проверить готовность к работе резервных источников энергоснабжения, подготовить к возможному развертыванию пункты временного размещения населения и пункты обогрева, а также обеспечить готовность пожарной охраны.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате пожара, произошедшего вечером 26 декабря в Пензе, погибли мужчина и женщина.

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