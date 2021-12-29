Улан-Удэ, , 08:44 — REGNUM В Бурятии беременные женщины болеют COVID-19 в три раза чаще, чем население в целом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Улан-Удэ, показатель заболеваемости среди беременных с начала пандемии составил 5933 на 100 тыс. человек.

Перинатальный центр Иван Шилов © ИА REGNUM

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В целом по региону этот показатель едва превышает 1680 случаев на 100 тыс. человек. При этом беременных чаще отправляют в отделение реанимации, у них возможно внезапное развитие критического состояния на фоне стабильного течения заболевания.

По данным на 28 декабря, на учёте в медицинских учреждениях Бурятии состоят 6,4 тыс. беременных женщин. Из них 500 были привиты от коронавируса до беременности, 381 — вакцинировались после. Ещё 869 пациенток подлежат вакцинации. Добавим, что с ноября 2020 года в городском перинатальном центре действует ковидный госпиталь.

«За это время здесь пролечили 913 женщин, и на середину декабря в Бурятии зафиксировано 1785 случаев новой коронавирусной инфекции среди беременных, рожениц, родильниц», — отметили в администрации.

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