Москва, 29 декабря, 2021, 08:50 — ИА Регнум. Газопровод «Северный поток — 2» должен быть сертифицирован не позднее конца первого полугодия 2022 года, сорвать проект, по мнению российских властей, невозможно. Об этом вице-премьер РФ Александр Новак заявил в опубликованном 29 декабря интервью РБК.

Nord Stream 2. Igor Kuznetsov Газопровод «Северный поток — 2»

По его словам, конец первого полугодия — это максимальный срок, на него указывают графики по срокам сертификации. Если сертификация завершится быстрее, поставки по газопроводу можно будет начать раньше. При этом Украина не сможет сорвать проект.

«Мы считаем, что этот проект невозможно сорвать. Он построен в соответствии со всеми требованиями законодательства», — подчеркнул Новак.

Как сообщало ИА REGNUM, газопровод «Северный поток — 2» полностью достроили в сентябре, но для его запуска оператору газопровода нужно получить одобрение германского регулятора. Пока процесс сертификации остановлен, так как у оператора должно появиться дочернее предприятие в Германии.

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