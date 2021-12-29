* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Ростов-на-Дону, , 08:43 — REGNUM В Ростове-на-Дону состоялся суд над жительницей Адыгеи Мариной Мугу. Её обвинили в оказании пособничества террористам и вынесли приговор — восемь лет и шесть месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

В суде Pixabay.com

Как установлено в ходе следствия, обвиняемая неоднократно посылала денежные переводы своей родственнице, при этом та направляла их на поддержание деятельности террористической организации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В общей сложности подсудимая перевела на противозаконную деятельность свыше 90 тыс. рублей.

Этот факт стал известен правоохранительным органам, и жительницу Адыгеи задержали. Против нее было возбуждено уголовное дело о содействии террористической организации.

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