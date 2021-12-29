Москва, , 08:41 — REGNUM В России накопительная пенсия может быть выплачена в привычном формате ежемесячных выплат, или, в некоторых случаях, единовременно. Об этом сообщил аналитик НПФ «Будущее» Евгений Биезбардис.

Пенсия Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Накопительная пенсия может выплачиваться пожизненно раз в месяц, если соблюден ряд условий. Так, сумма рассчитанной ежемесячной выплаты должна составлять не менее 5% от суммы всей пенсии.

Если сумма меньше данного уровня, то ее можно получить сразу в полном объеме. Если гражданин планирует получить все деньги единовременно, а расчет немного превышает 5%, то лучше обратиться за выплатами уже в 2022 году.

Биезбардис пояснил агентству «Прайм», что из-за предстоящей новогодней индексации страховой пенсии требуемое соотношение может измениться.

Как сообщало ИА REGNUM, пенсионерам, получающим выплаты первого числа каждого месяца через почтовые отделения, январские пенсии выплатят уже в декабре, напомнило отделение Пенсионного фонда России.

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