Кабул, 29 декабря, 2021, 08:41 — ИА Регнум. Местные чиновники «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Каписа сообщили, что 53 человека были арестованы в уезде Ниджраб по обвинению в торговле наркотиками.

Ashely Moreno Арест

Сабрулла Ихлас, начальник отдела по борьбе с наркотиками управления полиции уезда Ниджраб, сообщил «8 Собх», что эти люди были задержаны в разных частях уезда на протяжении последних двух месяцев.

Он не уточнил, какое количество наркотиков было изъято у задержанных, однако сообщил, что у них было конфисковано различное оружие.

Также официальные лица «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в уезде Ниджраб сообщили, что в уезде выявлено 27 лиц, страдающих наркотической зависимостью.

Жители уезда Ниджраб всегда выражали озабоченность продажей наркотиков по всему уезду.